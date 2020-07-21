Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 229 человек. Это самый высокий суточный прирост смертности в Иране.
Общее число умерших пациентов с коронавирусом составило 14 634 человек.
Представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари сообщила, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике возросло за сутки на 2 625 — до 278 828.
Состояние 3589 больных оценивается как критическое, сказала Лари.
Из больниц после лечения выписан 242 351 человек.
В стране проведены уже 2 201 958 тестов на наличие опасной инфекции.