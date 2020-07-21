Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии в настоящее время необходимости в мобилизации.

«Сегодня нет необходимости в мобилизации. Но если понадобится, то мы и на это пойдем. На сегодня Азербайджанская армия полностью укомплектована», — заявил И. Алиев во вторник.

По его словам, в условиях боев на армяно-азербайджанской границе он призвал граждан Азербайджана записываться в армию. «Менее чем за неделю заявления подали почти 50 тыс. граждан Азербайджана, большинство из них молодежь. Я благодарен им. Они готовы умереть за Карабах. Я благодарен их родителям за воспитание таких детей», — добавил он (все цитата по «Интерфаксу»)

И.Алиев подчеркнул, что мировое сообщество, многие международные организации поддержали Азербайджан в последних боях на границе с Арменией.

Президент отметил, что Азербайджан смог дать достойный отпор провокации Армении на границе. «В результате проведенной Арменией провокации на азербайджано-армянской границе произошли военные столкновения, в ходе которых погибли наши офицеры и солдаты. Но Азербайджан смог дать достойный отпор, уничтожив десятки армянских военнослужащих, техники, а также другие вражеские опорные пункты», — сказал он.

И.Алиев добавил, что Азербайджан приобретает современное вооружение с целью противостоять армянской агрессии. «Мы не производим это оружие (которое использовалось для подавления огневых точек противника на границе — ред.). Наши финансовые возможности позволяют закупать современное оружие у других стран”, — подчеркнул президент Азербайджана.

Minval.az