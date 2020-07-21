Фаворит президентской гонки в США Джо Байден предложил уделять в американских школах больше времени изучению ислама. Об этом сообщает Fox News.

«Хотелось бы, чтобы в наших школах мы больше учили об исламской вере. Хотелось бы, чтобы мы говорили о всех великих конфессиональных верованиях. Это одна из великих конфессий», — отметил вероятный кандидат в президенты от демократов, выступая на саммите мусульманских политактивистов.

Кроме того, Байден подчеркнул, что собирается отменить запрет нынешнего президента Дональда Трампа на длительный въезд в США для ряда жителей мусульманских стран в первый день же своего возможного правления. Фаворит гонки также обвинил действующего главу государства в «бессовестном росте исламофобии».

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