Оказавшиеся в сложной ситуации армянское лобби и Армения были вынуждены обратиться к Ким Кардашьян. А провокация, совершенная 12 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской границы неслучайна и была спланирована. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Как и в Ходжалы, вновь мишенью стали населенные пункты Азербайджана. Азербайджанская армия подавила огневые точки Армении. К сожалению, погиб 76-летний мирный житель. В результате решительных мер Вооруженных сил Азербайджана были предотвращены обстрелы гражданского населения. По распоряжению президента Ильхама Алиева проводится оценка ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу. Эта атака Армении противоречит международным документам и соглашениям. Наряду с ответственностью за эти действия, совершенные Арменией, уголовную ответственность несет и военно-политическое руководство Армении», — сказал он.

Он напомнил, что до событий Армения приняла новую реакционную доктрину, которая свидетельствовало о том, что Армения совершит провокацию.

«В Армении принята новая стратегия национальной безопасности. 12 июля по нашему посту в направлении Товуза был нанесен внезапный артиллерийский удар», — сказал Гаджиев.

Minval.az