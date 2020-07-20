Ношение масок в закрытых общественных местах, в первую очередь, в магазинах, станет обязательным во Франции, начиная с 20 июля.

За несоблюдение правила французам грозит штраф в 135 евро, такой же, как применяется по отношению к безбилетникам в общественном транспорте, уточняет Le Parisien.

Министерство здравоохранения страны предупредило о том, что чиновники будут проводить «внезапные и масштабные» проверки для обеспечения соблюдения этого правила. «Клиент, который не хочет надевать маску при входе в магазин, не сможет войти в него», — предупредил Жак Крейссель, представитель французской федерации торговли и дистрибуции. Чтобы помочь менеджерам предупредить клиентов, на веб-сайтах правительства и министерства здравоохранения можно загрузить и скачать табличку «Ношение маски обязательно». Каждый менеджер заведения сможет прикрепить ее на своей витрине. И если клиент нарушит это обязательство, сняв маску, когда находится в помещении, только он должен будет заплатить штраф.

Первыми подобные штрафы в минувшую среду, 15 июля, ввели власти департамента Майенн, в котором маски стали обязательными в связи с ростом заболеваемости. В Майенне количество положительных тестов за последнюю неделю возросло до 58,6 на 100 тысяч жителей, превысив так называемый «тревожный» порог, установленный на уровне 50 единиц.

Если в начале пандемии власти Франции называли маски «бесполезными», то теперь они буквально навязывают их носить в закрытых общественных местах. Это обусловлено ростом новых случаев заболевания в нескольких департаментах Франции. В частности, в Бретани скорость распространения вируса увеличилась до 2,62. Это означает, что 10 инфицированных людей заражают еще 26.

Minval.az