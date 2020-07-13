Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с заявлением в знак протеста против очередного нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении в период пандемии и попытки провокации, приведшей к жертвам, сообщили в аппарате омбудсмена. В заявлении было отмечено, что, начиная с полудня 12 июля 2020 года, подразделения вооруженных сил Армении используя артиллерийские установки в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня, предприняли попытку перейти в наступление с целью захвата позиций азербайджанских вооруженных сил в Товузском районе, граничащем с Арменией.

Подчеркнуто, что нарушение режима прекращения огня даже в период пандемии и продолжение провокационных действий оккупационной армией Армении еще более усугубляет условия жизни людей, проживающих в зоне конфликта. Отмечено, что неоднократные нарушения Арменией режима прекращения огня в условиях пандемии, продолжающиеся провокационные действия, наряду с нарушением норм международного права являются наглядным показателем неуважения и игнорирования известного заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Омбудсмен отметила, что создание Арменией еще более опасной ситуации в регионе путем продолжения провокационных действий в целях агрессии и оккупации должно получить резкое осуждение международных организаций и миролюбивых государств, и против Армении должны быть введены серьезные санкции.

Азербайджанский омбудсмен призвала мировое сообщество, в частности авторитетные международные структуры предпринять необходимые шаги и меры по правовой оценке преступлений, совершенных Арменией на территории Азербайджана, предотвращению нарушений норм международного права, а также восстановлению нарушенных фундаментальных прав и свобод наших соотечественников в результате нагорно-карабахского конфликта.

Minval.az