Армения начала обстрел позиции азербайджанской армии в Нахчыване.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«Начиная с 22:45 12 июля до 00:40 13 июля подразделения вооруженных сил Армении, применяя также крупнокалиберное оружие, подвергли обстрелу наши оборонительные позиции в направлении районов Шахбуз и Джульфа. Применение противником трассирующих и зажигательных снарядов во время нарушения режима прекращения огня привело к поджогу до 5 гектаров территории.

Ответным огнем противник был подавлен. Наши войска полностью контролируют оперативную обстановку», — заявили в оборонном ведомстве.

Minval.az