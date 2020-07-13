Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации в 2017 году сделал более 20 тысяч ложных высказываний.

Об этом сообщает газета The Washington Post. Ее Трамп неоднократно обвинял в распространении фейков.

Издание утверждает, что Трамп позволял себе ложные заявления по самым разнообразным внутренним и международным темам. За 1267 дней президентства он соврал 20 055 раз.

Газета заявляет, что чаще всего американский лидер врал, говоря о том, что «современное состояние американской экономики — лучшее за всю историю страны», также о «самом большом снижении налогов в американской истории».

За последние 14 месяцев, отмечают журналисты, Трамп лгал на публике 12 раз в день.

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