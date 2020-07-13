«Произошедшее на азербайджано-армянской границе столкновение показывает, что это достаточно горячий конфликт. Конфликт не урегулирован и может взорваться в любой момент».

Об этом в беседе с агентством АПА сказал директор Российского института политических исследований, известный политолог Сергей Марков. По его словам, существует ряд причин столкновения.

«Одна из этих причин — внутренний политический и экономический кризис в Армении. Пашинян не смог выполнить ни одно из обещаний, данных властями. На фоне пандемии коронавируса в стране обострилась экономическая и политическая ситуация. Поэтому необходимо каким-то образом направить общественное мнение в другую сторону. Это первая причина. Вторая причина — боязнь нынешнего руководства Армении урегулировать нагорно-карабахский конфликт на основе разработанной Россией «Казанской формулы». Суть этой формулы известна всем. Здесь речь идет о возвращении на начальном этапе Азербайджану прилегающих к Нагорному Карабаху районов взамен снятия блокады Армении и Нагорного Карабаха и обсуждении окончательного статуса Карабаха. Руководство Армении боится подписать эту формулу. Боится, потому что знает, что столкнется с давлением радикальных сил в стране. В этих условиях Армении выгодно проводить небольшие военные операции. Выгодно, чтобы международные посредники, ударив кулаком об стол, угрожали Армении, и Пашинян показал населению, что они должны пойти на уступки в результате международного давления», — отметил он.

Марков подчеркнул, что основной целью провокации Армении на границе с Азербайджаном является вовлечение в конфликт Организации Договора о коллективной безопасности. Российский политический эксперт также уточнил с какой позиции может выступать ОДКБ в случае продолжения военных действий:

«ОДКБ всегда четко определяет свою позицию. ОДКБ не считает Нагорный Карабах территорией Армении. Поэтому в случае начала военных действий на территории Нагорного Карабаха эта организация будет демонстрировать абсолютно нейтральную позицию. ОДКБ не будет вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт. Поэтому я думаю, что военное столкновение на границе между Азербайджаном и Арменией не продлится долго.

Потому что Азербайджан в этом не заинтересован. Это инициатива Армении. Целью Армении в начале военных действий на границе с Азербайджаном является привлечение к этому конфликту Организации договора о коллективной безопасности. Но ОДКБ и государства-члены этой организации очень хорошо понимают, что армянская сторона использует хитрость. Считаю, что ОДКБ не помешает, даже если Азербайджан ответит огнем на провокацию армян на границе с Арменией. Потому что государства-члены ОДКБ хорошо знают о хитрости Армении».

Minval.az