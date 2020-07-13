Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Стороны обсудили напряженную ситуацию на армяно-азербайджанской границе и пути ее преодоления. Мнацаканян и Лавров затронули вопросы региональной стабильности и безопасности.

Глава МИД Армении считает совершенно неприемлемым нарушение Азербайджаном режима перемирия, которое сопровождалось посягательством на распроложенный на территории Армении опорный пункт армянских ВС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу решительно осудил провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном.

Комментируя телеканалу TRT Haber сообщения о боестолкновениях на азербайджано-армянской границе, которые привели к гибели военнослужащих ВС Азербайджана, Чавушоглу призвал Ереван «опомниться».

«Армения должна отдавать отчет своим действиям. Турция и турецкий народ всеми возможностями находятся рядом с Азербайджаном», — подчеркнул турецкий министр.

Minval.az