Водитель опрокинувшегося в водохранилище городского автобуса с пассажирами в китайской провинции Гуйчжоу спровоцировал ЧП из-за «недовольства жизнью», говорится в опубликованном докладе местной полиции.

Инцидент произошел 7 июля около 11.45 по местному времени, когда ехавший по трассе автобус сначала сбавил скорость, а затем резко свернул в сторону, переехав пять полос, снес дорожные ограждения, после чего рухнул в водохранилище в городе Аньшунь. В результате ЧП 21 человек погиб, еще 15 получили ранения.

Согласно результатам расследования, 52-летний водитель утром в день происшествия употреблял алкоголь. Мотивом его действий, по заявлению полиции, послужило недовольство жизнью и трудности с жильем.

«Расследование показало, что подозреваемый в совершении преступления водитель по имении Чжан, из-за неудовлетворенностью жизнью и недовольством сносом арендуемого жилья, для создания резонанса, совершил экстремистское преступление», — отмечается в докладе.

По данным полиции, водитель проживал в доме, который арендовал для него работодатель. В июне он подписал с местными властями соглашение о субсидировании переезда, но средства, обещанные по условиям документа, он так и не получил.

Мужчина предпринял неудачную попытку арендовать еще одно жилье, которое находилось в государственной собственности, однако 7 июля узнал, что снимаемое им в данный момент помещение будет снесено. Он позвонил в местную горячую линию и высказал недовольство по поводу сноса дома и невозможностью арендовать другое жилье.

Расследование инцидента продолжается.

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