СМИ узнали, американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл из сборника «If it bleeds», изданного в апреле этого года. Стоимость каждой составила всего один доллар.

Так, на основе произведения «Mr. Harrigan’s phone» (Телефон мистера Харригана») о дружбе мальчика с покойным соседом будет создан проект для платформы Netflix. Продюсером станет Райан Мерфи («Американская история ужасов», «Хор»), а режиссером — Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона»).

По информации Deadline, права на экранизацию рассказа «Rat» («Крыса») о писателе, заключившим страшную сделку с крысой, приобрел Бен Стиллер. Он будет режиссировать проект, а также исполнит в нем главную роль.

Новеллой «The life of Chuck» («Жизнь Чака») о молодом человеке с опухолью мозга займется Даррен Аронофски («Черный лебедь», «Реквием по мечте»).

Последнее, четвертое произведение «Let it bleed» («Пусть истекает кровью») из сборника Кинга о девушке-ясновидящей, которая берется за расследование взрыва в школе, пока свободно. Но как уточняет Deadline, права на него планирует приобрести телесеть HBO.

Остальные подробности об этих проектах, в том числе о дате выхода, пока неизвестны. Но ожидается, что они выйдут в ближайшем будущем, пишет сообщает Deadline.

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