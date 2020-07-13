Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Османов сделал заявление по поводу очередной армянской провокации.

«12 июля Армянские вооруженные силы, нарушив режим прекращения огня, подвергла обстрелу азербайджанские позиции в Товузском направлении на государственной границе Азербайджана и Армении.

В результате ответного огня и контратаки азербайджанских вооруженных сил попытка наступления армянских вооруженных сил была предотвращена.

Данный очередной акт агрессии и провокации со стороны Армянских вооруженных сил является еще одним бесспорным подтверждением враждебной, оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана, которая длится уже около 30 лет.

В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, руководство Армении подобными актами агрессии, совершая провокации против Азербайджана пытается отвлечь внимание от социально-экономических проблем внутри страны на фоне распространения COVİD-19 в Армении в результате неверной политики.

Армения совершила военную агрессию против Азербайджана, оккупировав Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана, тем самым грубо нарушив Устав ООН и другие международно-правовые обязательства. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных войск с оккупированных территорий Азербайджана, Арменией не выполняются. Тем самым Армения игнорирует все нормы и принципы международного права, продолжает совершать насилие и агрессию в отношении Азербайджана и своими действия подвергает угрозе безопасность в регионе.

Систематическое нарушение режима прекращения огня со стороны Армянских вооруженных сил и провокации Армении на границе с Азербайджаном являются еще одним доказательством отсутствия приверженности армянской стороны урегулированию армяно-азербайджанского конфликта мирным путем.

Мировое сообщество должно вынудить Армению прекратить политику агрессии против Азербайджана, Азербайджанские территории должны быть освобождены из под армянской оккупации, более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев должны вернуться в свои родные очаги», — отметил посол.

Minval.az