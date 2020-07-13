Британские учёные предположили, что иммунитет к коронавирусу сохраняется лишь на небольшое время. Команда Королевского колледжа в Лондоне обнаружила резкое снижение уровня антител пациентов через три месяца после заражения,

Исследователи проанализировали иммунный ответ более чем у 90 человек, инфицированных CoViD-19. Наибольшее число специфических белков для борьбы с инфекцией вырабатывалось спустя три недели после проявления первых симптомов, 60% испытуемых были вполне защищены от повторного заболевания.

Однако через три месяца иммунитет сохранился лишь у 17% пациентов, а количество антител сократилось в 23 раза. Ведущий автор исследования Кэти Дорес предположила, что полученные результаты будут действительны и в случае с вакциной. Не исключено, что искусственные компоненты также не задержатся в организме и через некоторое время потребуется ревакцинация. Для учёных всего мира, ищущих средство защиты от коронавируса, эти выводы представляются крайне актуальными, сообщает The Guardian.

Minval.az