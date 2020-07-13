Солдат азербайджанской армии Хайям Магомед оглу Дашдамиров, погибший 12 июля в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении с целью захвата наших позиций в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, похоронен в родном селе Балик Исмаиллинского района.

В похоронах приняли участие руководство Исполнительной власти района, военнослужащие и представители общественности района, передает АПА.

По сообщению Министерства обороны, при предотвращении вражеской атаки погибли военнослужащие азербайджанской армии сержант Садыгов Вугар Лятиф оглу и солдат Мамедов Эльшад Донмез оглу.

Кроме того, проходит церемония прощания с шехидом азербайджанской армии Садыговым Вугаром Лятиф оглу, погибшим 12 июля в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении с целью захвата наших позиций в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, в селе Юхары Годжали Агстафинского района.

В церемонии прощания принимают участие руководство ИВ района, военнослужащие, представители общественности района.

Minval.az