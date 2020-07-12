Российский политолог Григорий Трофимчук прокомментировал сегодняшнюю эскалацию на армяно-азербайджанской границе.

«По поводу новых взаимных ударов армий Армении и Азербайджана и новых жертв. Ереван традиционно обвиняет в агрессии Баку, Баку обвиняет Ереван. Если бы у меня была такая возможность, я прямо сейчас бы вытащил из ресторанов и постелей сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и потребовал от них прямо сегодня — когда кто-то из них спросонья, кто-то ещё с куском во рту, кто-то в полуспущенных штанах — чёткого ответа на вопрос «Кто агрессор?» В противном случае, МГ ОБСЕ должна быть немедленно распущена, так как она не несёт за происходящее никакой ответственности, она ничего не контролирует, а значит, бесполезна», — написал политолог в своем «Фейсбуке».



12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы

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