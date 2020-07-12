Главарь незаконных вооруженных формирований с востока Ливии Халифа Хафтар заявил, что нефтедобыча в стране не будет осуществляться до тех пор, пока не будут выполнены его требования. Об этом заявил представитель командования так называемой Ливийской национальной армии Ахмет аль-Мисмари.

По его словам, Хафтар разделяет позицию ливийских племен, считающих, что прибыль от экспорта нефти должна аккумулироваться на банковских счетах иностранного государства, после чего «справедливо распределяться». «Необходимо также создать такую систему, при которой Центробанк Ливии становится контролируемой структурой», — утверждает аль-Мисмари (цитата по «Анадолу»).

При этом он назвал «исключением» загрузку нефти в один из танкеров в порту Сидра.

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