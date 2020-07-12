Нефтяная промышленность Ирана не сдастся ни при каких условиях.

Об этом заявил министр нефти Исламской Республики Бижан Намдар Зангане на церемонии подписания соглашения с компанией «Персия» по разработке месторождения Яран в провинции Хузестан на границе с Ираком.

«Сегодня прекрасный день для нефтяной промышленности Ирана. Мы подписали соглашение по разработке перспективного месторождения», — сказал министр (цитата по «Анадолу»).

По словам Зангане, хотя добыча нефти в Иране сократилась из-за санкций США, речи о полной приостановке индустрии не стоит.

«Нефтяная промышленность Ирана не сдастся ни при каких условиях. Это стратегический вопрос для экономики Ирана», — подчеркнул министр.

Minval.az