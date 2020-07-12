Тесты на коронавирус индийской актрисы Айшварии Рай Баччан и ее дочери Арадхьи оказались положительными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав штата Махараштра, где живет семья Баччан.

По этим данным, тесты актрисе были сделаны после того, как накануне с коронавирусной инфекцией госпитализировали ее свекра, индийского актера Амитабха Баччана, и ее мужа, актера и режиссера Абхишека Баччана. Тогда же было решено протестировать всех, кто контактировал с заболевшими.

Утром в воскресенье телеканал NDTV сообщал, что тест на коронавирус Айшварии Рай оказался отрицательным. В настоящее время резиденция семьи Баччан в Мумбаи закрыта, все ее жители помещены на двухнедельный карантин.

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