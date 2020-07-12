Страны — участницы ОПЕК+ планируют в ближайшее время увеличить добычу нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Члены делегаций нескольких стран, участвующих в сделке, рассказали агентству, что обсуждается возможность сокращения в августе добычи не на 9,6 миллиона баррелей в сутки, как сейчас, а лишь на 7,7 миллиона баррелей.

Российские нефтяные компании уже приготовились увеличить добычу нефти, если не будет других указаний от Минэнерго.

О планах участников ОПЕК+ увеличить добычу сообщает и The Wall Street Journal, которого цитирует РБК.

Увеличение добычи обсуждается на фоне постепенного восстановления спроса на нефть, резко снизившегося из-за пандемии коронавируса. Вопрос сохранения или смягчения квоты на добычу нефти будет обсуждаться на онлайн-конференции участников ОПЕК+ 15 июля.

В начале апреля ОПЕК+ договорилась о рекордном в истории сокращении добычи, что помогло укрепить цены на нефть на мировых рынках. В начале июня было объявлено, что действие сделки продлевается на август на тех же условиях сокращения добычи на 9,6 миллиона баррелей в сутки.

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