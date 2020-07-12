Российская экономика находится в застое, сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время выступления перед выпускниками Российской экономической школы.

«Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. В этом смысле, к сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое. Эти решения, значит, придется принимать вам», — сказал Кудрин, обращаясь к выпускникам РЭШ.

Глава Счетной палаты считает, что российская экономика затормозилась, поскольку в стране не проводят структурных и институциональных реформ. «Если сбудется официальный прогноз этого года и мы упадем около 5% ВВП, то за последние 10 лет, включая этот год, средний темп роста нашей экономики будет всего 1%. Это очень мало, это исторически мало, чтобы за такое десятилетие мы так мало росли», — приводит его слова «Медуза».

По оценке Алексея Кудрина, российская экономика выросла к уровню 1990 года «всего на 30%». «И это, конечно, не так много для мировой экономики и для нашей истории», — сказал он.

Глава Счетной палаты добавил, что властям России придется «более решительно уходить от нефтяной экономики, нефтяной зависимости», по этой причине, считает он, нужно больше вкладывать в образование, науку и инновации.

Minval.az