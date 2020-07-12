На территории американских военных баз на японском острове Окинава был выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом COVID-19 среди военнослужащих США.

Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки отметил на пресс-конференции, что данная информация стала «ударом» и вызвала «крайнее сожаление», добавив, что не может не сомневаться в принятых американской стороной противоэпидемических мерах.

Указано, что на военных базах Футэмма и Кэмп-Хансэн в центральной части Окинавы уже введен карантин, передает агентство Киодо Цусин.

«На Окинаве расположено несколько американских военных баз, таких как Кадена, Футэмма и Кэмп-Хансэн. Ситуация с COVID-19 на этих базах обычно не раскрывается для внешнего мира и не учитывается в официальной статистике префектуры», – говорится в сообщении.

Minval.az