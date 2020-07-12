Религиозные фанатики эксгумировали из могилы тело умершей девочки трех дней от роду и выбросили его на дорогу.

Члены общины поступили так, поскольку родители умершего ребенка принадлежали к другой религии.

Инцидент произошел в общине Ахмадия в Бангладеш. Известно, что девочка родилась с врожденными болезнями, и после трех дней жизни скончалась. Она была похоронена на местном кладбище.

Однако группа фанатично настроенных местных мужчин раскопала могилу и выбросила тело несчастной на дорогу.

Родителям пришлось вновь захоронить тело ребенка в другом месте. Местные жители обратились в правоохранительные органы, однако реакции полиции на вопиющий случай неизвестна, передает Dhaka Tribune.



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