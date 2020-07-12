Камару Усман победил Хорхе Масвидаля на турнире UFC 251, который проходит на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Американцу удалось защитить титул чемпиона организации в полусреднем весе.

Отметим, что изначально титульный бой должен был пройти между Усманом и бразильским спортсменом Гилбертом Бернсом. Однако последний сдал положительный тест на коронавирус. Американец Масвидаль согласился на поединок за 6 дней до его проведения.

С самого начала Усман держал бой под контролем. На первых же минутах он «уложил» Масвидаля на канвас, однако тому удалось отбиться и перевести бой в обратно в стойку. Второй временной отрезок прошел «в пользу» Усмана он зажал соперника у сетки, и Масвидалю весь раунд пришлось отбиваться. В середине третьей пятиминутки чемпион эффектным приемом перевел поединок в партер. Хорхе оставалось только защищаться. Четвертый раунд также не преподнес зрителям сюрпризов: действующий чемпион продолжал прессинговать Масвидаля у сетки. Заключительный отрезок также не принес ярких моментов: Усман продолжил контролировать ход боя, однако Хорхе, несмотря на неготовность в поединку, все же постарался создать для противника проблемы.

Камару Усман – американский боец нигерийского происхождения. На профессиональном уровне выступает с 2012 года, с 3 марта 2019 года – чемпион UFC в полусреднем весе. На его счету 18 боев, среди которых только один закончился поражением.

35-летний Хорхе Масвидаль – американский боец, выступавший сразу в двух категориях – легкой и полусредней. На профессиональном уровне выступает с 2003 года. Он провел 49 боев, в которых победу одержал 35 раз.

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