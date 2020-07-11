Жители Тель-Авива вышли на площадь Ицхака Рабина, протестуя против действий израильских властей в период пандемии коронавируса, передаёт РИА Новости.

Несколько тысяч человек выстроились на площади и близлежащих улицах и размахивают плакатами и флагами — чёрными и флагами Израиля. На сцену поднимаются спикеры, которые рассказывают о трудностях, с которыми столкнулся их бизнес. Их истории толпа встречает бурными аплодисментами и возгласами одобрения.

«Сегодняшняя акция направлена на то, чтобы правительство нас услышало. На сегодня мы, самозанятые, отправлены домой без содержания, без зарплат. Государство нам не выплачивает те деньги, которые обещало, те деньги, которые выплачивают, очень малы. Последние выплаты самозанятым составили менее 10% месячного оборота», — сказал один из протестующих.

Израильские СМИ отмечают, что митинг носит экономический, а не политический характер.

Министр обороны и альтернативный премьер-министр Бени Ганц отметил, что митингующие имеют полное право на протест. «Граждане выходят на улицы сегодня вечером, чтобы выразить их настоящие и оправданные беспокойства, имеют на это полное право, и мы, как правительство, обязаны выслушать и работать над поиском решений… Мы понимаем общественный резонанс и сделаем все возможное, чтобы реагировать на него», — сказал Ганц.

Со сцены на площади звучат также напоминания о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию. Протестующие действительно следуют указаниям минздрава — они стоят на площади по рядам, согласно отметкам на земле.

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