Специальный докладчик ООН по делу о внесудебных казнях Агнес Калламар назвала наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана «главным подозреваемым» в деле об убийстве журналиста Джемаля Хашукджи. Об этом Калламар заявила в интервью агентству «Анадолу».

Калламар напомнила, что в Стамбуле 3 июля начался судебный процесс по делу об убийстве Хашукджи. Прокуратура по итогам следствия передала в суд 117-страничный обвинительный акт, в котором фигурируют имена 20 лиц, причастных к резонансному убийству в дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле. Все они объявлены в международный розыск.

«Подсудимых судят заочно. Мы знали, что власти Саудовской Аравии не позволят доставить подсудимых в Турцию, однако этот судебный процесс очень важен. Хочу подчеркнуть, что государство предоставило подсудимым адвокатов. Это лучше чем ничего», — сказала Калламар.

Калламар подчеркнула, что судебный процесс по делу Хашукджи в Турции намного справедливее, чем в Саудовской Аравии.

«В первую очередь потому, что судебный процесс проходит открыто, к слушаниям допускают журналистов. Международная общественность может следить за процессом. Обвинительный акт тоже обнародован», — сказала Калламар.

По словам Калламар, так как преступление было совершено в Турции, и расследование должно проводиться в Турции.

Калламар подчеркнула, что расследование дела Хашукджи долгий процесс и необходимо набраться терпения. Справедливость рано или поздно восторжествует, сказала Калламар.

«Это длинный марафон и мы должны быть готовы к борьбе на каждом шагу. Было бы глупо ждать, что Мухаммеду бин Салману удастся предъявить обвинения в ближайшее время. Этого не будет в ближайшем будущем. Это требует времени, но мы должны продолжать свою борьбу. Мы обязаны напомнить правительствам других стран, что кровь остается на руках именно заказчика убийства», — сказала Калламар.

Калламар назвала наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана «главным подозреваемым» по делу об убийстве Джемаля Хашукджи.

По ее словам, нет прямых доказательств того, что именно Мухаммед бин Салман был заказчиком убийства Хашукджи. Однако есть «второстепенные доказательства» того, что подобное преступление не могло быть спланировано без его ведома, сказала Калламар.

Minval.az