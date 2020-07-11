Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что у горожан выработался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

«Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью выходить из ограничений», — сказал мэр в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Собянин в очередной раз заявил, что не ожидает второй волны эпидемии COVID-19 в ближайшее время: «Я вижу, что мы все-таки пики прошли».

В то же время вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что антитела к коронавирусу обнаружили у 21,7% из 98 тысяч москвичей, участвовавших в четвертом этапе исследования популяционного иммунитета к COVID-19 с 19 июня по 2 июля.

Массовое тестирование на антитела проводят в Москве с 15 мая.

Minval.az