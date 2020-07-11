Решение президента Турции Тайипа Эрдогана о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть способно «повлиять на ход истории» и не служит укреплению мира и межрелигиозной гармонии, считает замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Президент Турции в пятницу подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Перед этим Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора.

«Государственной мудрости Эрдогану не хватило. Поступок не в интересах собственного народа», — написал Балашов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, происходящее вызывает у представителей церкви именно те чувства, о которых говорилось в недавнем заявлении патриарха Кирилла: «боль, горечь, негодование».

«Жаль, что в сознании турецкого президента интересы сиюминутного политического успеха взяли верх над государственной мудростью. Предпринят шаг огромного символического значения, способный повлиять на ход истории. И очень жаль, что этот шаг не направлен к укреплению мира, к межрелигиозной гармонии, к улучшению взаимопонимания, в частности — между народами Турции и России», — добавил Балашов.

Minval.az