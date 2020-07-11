Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о страшных последствиях антибиотиков в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, медики могут такие назначать такие препараты для лечения вирусных инфекций в профилактических целях, однако в результате это значительно увеличивает случаи бактериальных осложнений. Комаровский пояснил, что антибиотик, избавив человека от определенной группы бактерий, может поспособствовать размножению других патогенных организмов.

«Врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: «Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких»», — сказал специалист.

Minval.az