Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска в пятницу, 10 июля, увеличилось на $6,1 млрд после того, как акции Tesla выросли на 11%. Сейчас состояние Маска оценивается в $70,5 млрд.

Маск переместился в рейтинге на седьмую позицию, обогнав сразу нескольких миллиардеров. Помимо Баффетта, глава Tesla обошел совладелицу L’Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани, а также сооснователя Google Сергея Брина.

49-летний Маск владеет примерно пятой частью акций Tesla, что составляет основную часть его состояния. Акции производителя электромобилей в этом году выросли на 269%. Также он является мажоритарным акционером SpaceX, стоимость принадлежащих Маску ценных бумаг компании оценивается в $15 млрд.

Minval.az