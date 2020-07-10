Компания Chevrolet снимает с производства модель Aveo, которая начала выходить в 2002 году. Последний экземпляр сойдет с конвейера завода в США в октябре, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Motor1.

В США модель продавалась под названием Sonic.

О закрытии Aveo/Sonic было объявлено еще два года назад. Компания собирается отказаться от выпуска легковых авто, а основное внимание уделить производству и расширению моделей кроссоверов, внедорожников и электромобилей.

Добавим, что дизайн для Aveo разработал известный итальянский автомобильный дизайнер Джорджетто Джуджаро.

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