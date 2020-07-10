Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, что бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев был «никаким» политиком.

«Медведев был никакой. Фамилия Медведев, а так – букашка реально», – сказал Саакашвили.

По его мнению, Медведев – раб по природе.

«Есть старая российская поэма: всем угождать без изъятия. Собаке дворника, чтобы ласкова была… Это про Медведева. В первый раз, когда я его увидел, он мне начал клясться в любви к [тогдашнему президенту США] Джорджу Бушу… Я говорю: «Возьми телефон и позвони Бушу». Он говорит: «У него через три дня день рождения – надо, чтобы вы его поздравили. Это очень хороший человек, я его очень уважаю», – рассказал Саакашвили.

Minval.az