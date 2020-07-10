Решением суда арестован начальник Консульского управления МИД, бывший посол Азербайджана в Турции Фаиг Багиров. Ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение, растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (получение взятки в крупном размере).

В отношении Фаига Багирова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Кроме того, арестован сотрудник Консульского управления МИД Ильгар Алиев.

Несколько дней назад Служба государственной безопасности провела операцию в Министерстве иностранных дел.

На основании информации, поступившей в Службу государственной безопасности о том, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) намеренно злоупотребляли своими полномочиями и допустили много незаконных действий, чем нанесли значительный ущерб охраняемым законом интересам государства, были проведены следственно-оперативные мероприятия.

Была изучена информация о присвоении государственных средств, предназначенных для обеспечения деятельности отдельных структур МИД, получении взяток, в том числе в связи с визовыми обращениями граждан иностранных государств, а также информация о совершении других противоправных действий. В совершении незаконных действий подозреваются заведующий Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии Министерства Фархад Моллазаде, заведующий хозяйственным отделом Управления делами Салим Ализаде и начальник консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев.

Фархад Моллазаде и Селим Ализаде привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, Нурупаша Абдуллаев – по факту получения взяток. Согласно решению суда, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Minval.az