Американский рэпер Канье Уэст начал свою президентскую кампанию с того, что зарегистрировался в списках избирателей. Он выложил в Twitter видео, запечатлевшее его визит в регистрационный офис.

«Я хочу показать всем, как легко проголосовать», — говорит Уэст в ролике. Он также рассказал об анкете для регистрации: в ней надо указать имя, дату рождения, данные о водительских правах (в США их используют как стандартное удостоверение личности), пол, телефон, адрес и сообщить о политической принадлежности.

Кроме того, нужно подписать присягу избирателя. В видео Уэст поинтересовался у работника регистрационного офиса, почему многие осужденные не могут проголосовать.

«Многие люди думают, что они не могут проголосовать, потому что они осужденные преступники, но они могут потребовать свои права назад», — говорит Уэст.

Клерк ответил, что для этого нужно принять соответствующие законы на уровне отдельных штатов.

На прошлой неделе Уэст объявил, что намерен баллотироваться в президенты США. По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты от двух ведущих партий — Республиканской и Демократической. Они уже известны: от республиканцев будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а от демократов — Джо Байден. Но иногда кандидаты третьей от какой-либо третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. Последний раз это получилось у бизнесмена Росса Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19 процентов голосов. Однако он не выиграл ни одного штата и, соответственно, не получил ни одного голоса выборщиков.

Minval.az