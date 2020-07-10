Посольство Китая в Казахстане на своем сайте разместило предупреждение для китайских граждан о том, что на территории республики якобы распространяется опасная вызывающая новый тип пневмонии инфекция.

Посольство, ссылаясь на данные местных СМИ, утверждает, что с середины июня заболеваемость таким видом пневмонии в Атырауской, Актюбинской и Шымкентской областях «значительно возросла». При этом, говорится в сообщении, смертность от «нового и пока не исследованного типа пневмонии» «значительно выше, чем от COVID-19».

Посольство утверждает, что на сегодняшний день в указанных районах Казахстана инфицированы почти 500 человек, состояние более 30 человек оценивается как критическое. Оно добавляет, что в первом полугодии этого года в Казахстане от пневмонии умерли 1 772 человека, только в июне — 628 человек, в том числе граждане Китая, а исследования этого типа вируса еще не дали конкретных результатов.

Казахстанский Минздрав опроверг информацию ряда китайских СМИ о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии.

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что ВОЗ ввела в международную классификацию болезней (МКБ-10) коды для учета пневмоний, когда коронавирусная инфекция диагностирована клинически или эпидемиологически, например симптом «матового стекла» пораженных легких, но лабораторно не подтверждена.

«Казахстан, в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространенности коронавирусной инфекции», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве напомнили, что 9 июля на брифинге министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил о количестве пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения, в том числе, согласно классификации МКБ-10, «вирусные пневмонии, неуточненной этиологии».

В Казахстане на данный момент подтверждено 53 021 случай заражения COVID-19, выздоровели 31 277 человек, умерли 264.

Minval.az