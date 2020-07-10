Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг отверг выводы спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая сочла нарушением закона ликвидацию американцами командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

«Мы отвергаем доклад и мнения, обнародованные сегодня (в четверг — прим.) спецдокладчиком ООН Калламар <…>. Выводы госпожи Калламар являются ложными», — говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепартамента, передает ТАСС.

По мнению Помпео, удар, в результате которого был убит Сулеймани, «был ответом на эскалацию серии вооруженных нападений, совершенных в предшествующие месяцы Ираном». Как утверждает глава американского внешнеполитического ведомства, этот удар «был нанесен, чтобы удержать Иран от начала или поддержки дальнейших атак против США и американских интересов, а также для того, чтобы ослабить возможности «Аль-Кудс».

Госсекретарь добавил, что «США транспарентны относительно основ международного права» в вопросе нанесения удара. «Как мы подчеркнули 8 января 2020 года в письме, направленном СБ ООН в соответствии со статьей 51 Устава ООН, удар был предпринят при осуществлении неотъемлемого права США на самооборону», — подытожил Помпео.

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