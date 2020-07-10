Агентство «Ёнхап» раскрыло содержание предсмертной записки мэра Сеула Пак Вон Суна, тело которого обнаружили после исчезновения.

«Я извиняюсь перед всеми. Благодарю всех, кто был со мной в моей жизни. Я чувствую вину перед своей семьей, которой я причинил только боль», — говорится в записке. Пак Вон Сун попросил кремировать его тело, прах развеять над могилой родителей, а также попрощался со всеми.

Южнокорейская полиция начала поиски мэра после того, как его дочь заявила об исчезновении. Она сообщила, что отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание, и пропал. Позже его тело обнаружили у горы Бугак на севере города. Предварительная причина смерти — самоубийство.

За день до исчезновения Пак Вон Суна на него подала в суд секретарша. Она обвинила мэра в сексуальных домогательствах.

Minval.az