31-летний хавбек «Арсенала» Месут Озил уже планирует свой уход из лондонского клуба. Контракт Озила с канонирами истекает летом 2021 года и затем он перейдет в новый клуб. По данным источника, он будет рассматривать варианты с продолжением карьеры только в клубах MLS и Турции.

В текущем сезоне АПЛ Озил в составе «Арсенала» провел 18 матчей и забил 1 мяч. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mirror.

31-летний Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. За почти семь полных сезонов он провел 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.

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