Требование о повышении военных расходов стран НАТО до 2% ВВП поможет восстановить экономику государств блока после пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

«Инвестиции в новые военные возможности (закупки новых вооружений) – это инвестиции в военную промышленность, что будет стимулировать нашу экономику для преодоления последствий борьбы с пандемией», – заявил он (цитата по ТАСС).

Столтенберг подчеркнул, что пандемия создала большие проблемы для всех стран-членов НАТО, но угрозы безопасности, которые требуют от НАТО увеличения военных расходов, никуда не исчезли.

«Кроме того, пандемия подтвердила, что наличие военных возможностей для борьбы с пандемией так же важно, как и гражданские возможности. Наш военный персонал находится на переднем крае борьбы с болезнью, мы используем мобильные военные госпитали, военно-транспортные самолеты позволяют доставлять медицинские средства. Тратя на военные нужды, страны альянса резервируют возможности для использования в ходе гражданских кризисов», – сказал Столтенберг.

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