Пандемия коронавируса привела к усилению неравенства в мире и росту продовольственного кризиса.

«В нашем крайне неравном мире миллионы людей каждый год умирают от голода. Коронавирус подлил масла в огонь растущего продовольственного кризиса. Если мы не будем действовать сейчас, до конца года от голода, вызванного пандемией, может умирать до 12 тыс. человек в день», – отмечает пресс-служба международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

По информации организации, которую приводит «Гордон», в 2019 году 821 млн человек испытывали нехватку продовольствия, из них примерно 149 млн страдали от голода в кризисных ситуациях.

«В сочетании с конфликтами, растущим неравенством и эскалацией климатического кризиса пандемия коронавируса потрясла и без того разрушенную продовольственную систему, и миллионы людей оказались на грани голода», – подчеркнули в Oxfam.

Организация определила страны и регионы, где продовольственный кризис усугубился из-за пандемии: Йемен, Демократическая Республика Конго, западная часть региона Сахель, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сирия и Гаити.

«Вместе они составляют 65% людей, сталкивающихся с голодным кризисом во всем мире. Но новые горячие точки также появляются. Страны со средним уровнем дохода, такие как Индия, Южная Африка и Бразилия, испытывают быстро растущий уровень голода», – отмечено в сообщении.

Организация предлагает пожертвовать деньги для стран, в которых распространен голод.

Minval.az