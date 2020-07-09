Мир все еще стоит на начальном этапе пандемии коронавируса, заявил главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом США доктор Энтони Фаучи.

«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», — сказал Фаучи.

Инфекционист отметил, что странам необходимо действовать сообща, чтобы остановить вирус.

Также Фаучи заявил, что США не удалось взять под контроль вспышку у себя в стране. По его мнению, многие штаты начали рано снимать ограничения, из-за чего возросло число заражений.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились больше трех млн, скончались около 134 тыс. человек.

Minval.az