Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник. Как заявила в четверг на пресс-конференции премьер Ана Брнабич, в столице страны вводятся лишь ограничения на массовые собрания людей.

«Первая мера для Белграда — запрет на массовые собранию людей больше 10 человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях. Вторая мера — ограничения численности людей в закрытых помещениях. Третья мера — ограничение рабочего времени в закрытых помещениях», — заявила Брнабич, отметив, что о комендантском часе речи не идет.

Напомним, что в Белграде прошли массовые беспорядки, переросшие в столкновения протестующих с правоохранителями. Поводом для протестов стало введение комендантского часа в ответ на начало новой волны заражений коронавирусом.

Minval.az