Около трех миллионов сирийцев спустя 48 часов могут столкнуться с голодом и болезнями.

Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на выдвинутый Германией и Бельгией проект резолюции о работе Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Германия и Бельгия предлагали продлить на год действующий с 2014 года механизм доставки помощи.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) и другие международные гуманитарные организации за последние шесть лет перебросили в Сирию 38 052 конвоя с гуманитарной помощью.

Гумпомощь в виде продуктов питания, лекарств, медицинских и гигиенических средств до минувшего года оказывалась через четыре КПП на границе Сирии, два из которых расположены на границе с Турцией. После вето России, в декабре 2019 года число КПП снизилось до двух – прекратились поставки через КПП на границах Иордании и Ирака.

Если проект резолюции будет отклонен, поставки гумпомощи прекратятся и через КПП «Онджупынар» и «Джилвегезлю» на границе с Турцией. Для продолжения работы механизма резолюция должна быть принята до 10 июля, то есть, в течение 48 часов.

ООН направляет гуманитарную помощь через КПП «Джилвегезлю» 2,8 млн сирийцам в Идлибской зоне деэскалации, и 300 тысячам вынужденных переселенцев в Алеппо через КПП «Онджупынар».

7 июля Россия наложила вето на резолюцию о работе Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Таким образом, Россия в 15-й раз использовала право на вето в вопросе сирийского конфликта.

Наряду с Россией правом на вето воспользовался и Китай.

Согласно сообщению «Анадолу» со ссылкой на дипломатические источники, западные страны предприняли еще одну, третью попытку продлить работу механизма по оказанию гумпомощи Сирии за 48 часов до завершения ее срока действия. России предложили одобрить резолюцию, в рамках которой гуманитарная помощь через Турцию будет поставляться еще полгода.

Если Россия еще раз воспользуется правом на вето, спустя 48 часов около 3 миллионов сирийцев могут столкнуться с голодом и болезнями, в том числе пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Minval.az