Защитные маски в современном обществе приобрели дополнительные смыслы, и причины отказа от их ношения, несмотря на угрозу заражения коронавирусом, могут быть самыми разными, заявил РИА Новости эволюционный психолог Найджел Барбер.

Недавно проведенные в Великобритании и США исследования демонстрируют, что мужчины гораздо меньше носят маски, чем женщины, поскольку считают, что маски вредят их имиджу, подрывают мужественность.

Согласно этим исследованиям, такие мужчины видят в масках своеобразные «презервативы для лица». Непопулярности масок у определенных слоев общества способствует неношение масок официальными лицами, которым они симпатизируют. К примеру, президент США Дональд Трамп от масок принципиально отказывается, и эту модель поведения перенимают многие его сторонники.

«Склонность к риску отражается в разных аспектах поведения. У масок, как и у презервативов, помимо функции, отвечающей интересам общества, есть функция самозащиты. И все же у масок и презервативов есть ключевое различие: маски носят на людях, а презервативы — нет», — отмечает Барбер.

Именно поэтому Барбер считает ошибочным предположение, что те же «альфа-самцы», которые не носят маски — это те же самые люди, что и те, кто отказывается от использования презервативов.

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