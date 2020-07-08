Международный валютный фонд не исключает пересмотра в сторону понижения прогноза по мировой экономике. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой.

«По мере того как мы будем пересматривать прогнозы через пару недель на основе того, что мы видим в приходящих данных по значительному числу стран, может иметь место даже дальнейшее снижение», — сказала директор.

По ее словам, вспышки коронавируса продолжают возникать в разных странах, и как будет в дальнейшем развиваться пандемия, пока не известно.

Ранее МВФ прогнозировал падение мировой экономики в 2020 году на 4,9%.

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