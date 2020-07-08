Ухудшение памяти, снижение внимания и концентрации могут проявляться у переболевших коронавирусом даже в легкой или бессимптомной форме, у мужчин возможны проблемы с репродуктивной функцией, заявила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

«Многие люди недооценивают степень опасности для организма даже легких или бессимптомных форм. На сегодняшний день наука точно знает, что переболевшие люди долго страдают снижением когнитивных, то есть познавательных функций – ухудшается память, внимание, концентрация. Кроме того, для мужчин уже описан такой феномен, как снижение фертильности – сперматозоиды становятся менее подвижными, соответственно репродуктивное здоровье мужчин, переболевших даже в легкой форме, ухудшается», — сказала академик в эфире канала «Россия 24».

Она отметила, что в реабилитации после болезни нуждаются не только те, кто переболел тяжело, но и те, кто перенес инфекцию бессимптомно.

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