Президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа. Это связано с ухудшением эпидемической обстановки в столице. «Ситуация критическая», — подчеркнул глава государства. «С пятницы по понедельник введем длительный комендантский час», — сказал он.

Согласно последним данным, в стране коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 17 тысяч человек, больницы крупных городов переполнены. В столице Сербии объявлен режим чрезвычайной ситуации. С 8 июля вводится запрет на собрание более пяти человек в помещении и на улице.

Под запретом кафе, не имеющие открытых веранд. Обязательно ношение защитных масок, за несоблюдение этих мер предусмотрены штрафы, сообщает ТАСС.

Minval.az