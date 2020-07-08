Американские законодатели предлагают запретить Пентагону тратить выделенные федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке. Это следует из проекта военного бюджета на 2021 финансовый год, обнародованного во вторник комитетом по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

«Инициативой запрещается расходовать средства на осуществление контроля над нефтяными ресурсами Сирии и Ирака», — говорится в пресс-релизе к документу.

При этом инициативой предлагается направить $700 млн на предоставление помощи, в том числе обучение иностранных служб безопасности, нерегулярных вооруженных формирований и лиц, которые участвуют в деятельности, направленной на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» в Ираке и Сирии. Помимо прочего, эти средства предназначены для поддержки иракских сил безопасности, курдских военизированных отрядов «пешмерга» и коалиции «Силы демократической Сирии».

В целом в программы международного сотрудничества в области безопасности конгрессмены предлагают вложить $1,14 млрд. В частности, $150 млн могут быть направлены на содействие безопасности в странах Балтии, $160 млн — на программы в Африке, $130 млн — на помощь государствам Центральной и Южной Америки, $105 млн — «на программы с Иорданией». Еще около $3 млрд предлагается выделить на помощь афганским силам безопасности при условии, что они «контролируются гражданским <…> правительством, которое защищает права человека, права женщин, не позволяет террористам использовать территорию Афганистана для создания угрозы США или американским союзникам».

В законопроекте также содержится запрет на расходование бюджетных средств на создание объектов или военных баз «с целью постоянного размещения ВС США» в Ираке и Афганистане, на проведение или подготовку к проведению ядерных испытаний. Помимо этого, в документе подчеркивается, что «ни одно из положений законопроекта не может трактоваться как разрешение на применение силы против Ирана».

Законопроекту еще предстоит пройти сложный процесс утверждения как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса. Только затем он поступит на подпись главе государства.

Minval.az