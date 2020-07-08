Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

В ходе телефонного разговора президент Алиев заявил о том, что Азербайджан поддерживает усилия ООН и генерального секретаря в борьбе против пандемии коронавируса COVID-19, а также многостороннее сотрудничество.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свою очередь отметил, что Азербайджан активно работает для реализации целей устойчивого развития ООН».

Гутерреш поблагодарил президента Ильхама Алиева за телефонный звонок. Генеральный секретарь поддержал инициативу проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID-19, отметив, что ООН готова работать совместно с азербайджанской стороной с целью решения технико-логистических вопросов.

Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь Антониу Гутерреш в телефонном разговоре выразили уверенность в том, что предстоящая специальная сессия станет важным шагом в борьбе с пандемией COVID-19.

Minval.az