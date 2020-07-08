Россия считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии и предлагает принять резолюцию, предусматривающую продление поставок только через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи по итогам голосования по продлению трансграничной гуманитарной помощи арабской республике, передает ТАСС.

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии, в котором предлагалось оставить открытыми для ООН два пропускных пункта.

«Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182», — отмечается в заявлении. «Однако мы осознаем необходимость удовлетворять гуманитарные потребности всех сирийцев, — добавил российский постпред. — Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним — КПП «Баб-эль-Хава» (на границе с Турцией)».

Также в комментарии отмечается, что за последние шесть лет ситуация в арабской стране существенно изменилась, в частности «значительно сократилась неподконтрольная правительству Сирии территория». «Призываем партнеров по Совету [Безопасности] и другие государства — члены ООН не политизировать гуманитарное досье, вместо этого поддержав наш проект резолюции, благодаря которому продолжится оказание гуманитарной помощи населению Идлиба», — добавил Небензя.

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